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لبنان

بعد تقرير "S&P"... ماذا أوضحت وزارة المالية؟

Lebanon 24
20-08-2024 | 07:01
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بعد نشر مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P تقريرها اليوم، أصدرت وزارة المالية التوضيح التالي:
 
يأتي هذا التقرير النصف السنوي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P، والمراجعة الدورية للتصنيف ، وجاء في اختتام اجتماعات ومناقشات ما بين مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P والفعاليات المحلية والجهات المعنية بعدما نسّقت وزارة المالية مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بينها وبين المؤسسة، وبين الأخيرة والجهات المعنية في لبنان، ومنها مصرف لبنان، لتمكين S&P من تقييم الاوضاع وادلاء التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد.
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