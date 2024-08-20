Advertisement

لبنان

وزير الخارجية الجزائرية لبو حبيب: لا نرغب في رؤية لبنان في ظلام دامس

Lebanon 24
20-08-2024 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1236635-638597615633616711.jpg
Doc-P-1236635-638597615633616711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري أحمد عطاف جدد في خلاله شكر الحكومة اللبنانية وتقديرها لمبادرة فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتزويد لبنان بالفيول لتشغيل محطاته الكهربائية، ونقل له تأثر اللبنانيين وامتنانهم لخطوة الجزائر الشقيقة. كما شكره على الدعم الكبير الذي تبديه الجزائر للبنان ومساندتها الدائمة له في كل الظروف الصعبة التي يواجهها، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر بينهما في الامم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القضايا التي تهمّ البلدين.
Advertisement
من جهته، قال الوزير عطاف إن الجزائر لا ترغب في أن ترى لبنان في ظلام دامس، وهي تنظر حاليا في أسرع طريقة ممكنة لإرسال الفيول اليه. وأكد استعداد بلاده للقيام بكل ما يلزم لدعم لبنان في المحافل الدولية، ولا سيما في مجلس الأمن.

وتلقى الوزير بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية استراليا بيني وونغ عرضا خلاله للأوضاع الامنية في لبنان والمنطقة وللعدوان الاسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية وضرورة وضع حدّ له لإعادة الهدوء الى جنوب لبنان. وأكدت الوزيرة الاسترالية أهمية التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة وجنوب لبنان، وأعربت عن حرص بلادها على أمن رعاياها الموجودين في لبنان وسلامتهم.

كما استقبل الوزير بو حبيب سفير بولندا لدى لبنان برزيميسلاف نيسيووفسكي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:52 | 2024-08-20
09:02 | 2024-08-20
08:50 | 2024-08-20
08:31 | 2024-08-20
08:24 | 2024-08-20
08:13 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24