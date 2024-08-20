أبو فاعور في رحيل بشرى عبد الصمد: أخذت معها طيبتها ولطفها وصدقها ووضوحه

Advertisement

نعى عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور الإعلامية بشرى عبد الصمد، وقال: "رحلت بشرى عبد الصمد وأخذت معها طيبتها ولطفها وصدقها ووضوحها وهزأها بكل ما لا يستحق.رحلت الإعلامية اللامعة والملتزمة، ابنة المناضل الكبير الرفيق الصديق نديم عبد الصمد رحمه الله الذي كان خير رفيق للمعلم كمال جنبلاط وللرئيس وليد جنبلاط في كل المراحل.كل التعزية لعائلتها وأهلها وزملائها ومحبيها الكثر ونحن منهم".