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لبنان
حادثة إنتحار تهزّ بلدة جنوبيّة... يوسف أطلق النار على نفسه
Lebanon 24
20-08-2024
|
09:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ المدعو يوسف.ع إبن بلدة علما الشعب، أطلق النار على عنقه من سلاح صيد، مما أدى إلى وفاته على الفور.
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إنتحار
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