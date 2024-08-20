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لبنان

حادثة إنتحار تهزّ بلدة جنوبيّة... يوسف أطلق النار على نفسه

Lebanon 24
20-08-2024 | 09:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ المدعو يوسف.ع إبن بلدة علما الشعب، أطلق النار على عنقه من سلاح صيد، مما أدى إلى وفاته على الفور.
 
 
 
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