مطر زار مفتي عكار: نحن ضد كل تطرف ولسنا مع أي صوت ينادي بالتقسيم

زار النائب إيهاب مطر، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في مكتبه في دار إفتاء عكار في حلبا، وذلك في حضور رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة، رئيس اتحاد بلديات عرقة الأثري وليد حدارة.

وقال مطر، في تصريح بعد الزيارة: "نحن اليوم، في زيارة صاحب السماحة في دار الفتوى في حلبا.نحن مع الإعتدال، وصوت الإعتدال يجب ان يعلو كل الأصوات. ونحن ضد كل تطرف في لبنان الحبيب، ولسنا مع أي صوت ينادي بالتقسيم".

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وقال: "لبنان واحد موحد".



بدوره، المفتي زكريا، قال: "نحن نثني على جهود وتواصل سعادة النائب إيهاب مطر مع بقية المناطق، والتعاون والتواصل بين أهل السياسة ودور الإفتاء أمر ضروري، وطبيعي، ويجمعنا مع طرابلس والشمال واقع وهم واحد. والذي يعنينا هو الإنماء. وشددنا على ضرورة إجراء انتخابات رئيس للجمهورية و ذلك لتنتظم شؤون الناس بالتعليم والصحة وسائر المرافق".



وأكد المفتي وجوب "أن نكون يدا واحدة في مواجهة العدو الصهيوني وردعه عن بلادنا".