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لبنان

المصاب جلل.. الحلبي يعزي بالطالب "شهيد الغدر"

Lebanon 24
20-08-2024 | 11:33
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أعرب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي عن حزنه العميق وألمه لاستشهاد الطالب محمد علي حسن قدوح، نتيجة اعتداء إسرائيلي غاشم ووحشي على المدنيين في الجنوب.
 
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وقال الحلبي في بيان اليوم الثلاثاء، إن "هذا الشاب بعمر الورود، الذي أنهى الثانوية العامة بنجاح على غرار رفاقه، كان يتجه إلى التخصص الجامعي ليبني مستقبله، لكن وحشية المعتدين لم ترحم شبابه فسقط شهيد الغدر".
 

هذا وعزى الحلبي عائلة الشهيد وذويه ورفاقه، مؤكدا أن "المصاب جلل"، طالبا من الله العلي القدير أن يمنحهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته.
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