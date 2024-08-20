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لبنان

اجتماعات عدة للأبيض: للتسيق مع "الصحة" لحسن استخدام الموارد

Lebanon 24
20-08-2024 | 11:46
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تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، اليوم الثلاثاء، عقد الاجتماعات الهادفة إلى رفع جهوزية القطاع الصحي في حال توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان.
 
 
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والتقى الحلبي خلية الأزمة الصحية في صيدا وأكثر من عشرين جمعية صحية محلية ودولية معنية بتقديم الخدمات للنازحين على الأراضي اللبنانية كافة.

وشدد الابيض على "اهمية التنسيق والتشبيك وتبادل المعلومات بين الجمعيات وخلايا الازمات في المناطق مع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، ضماناً لحسن استخدام الموارد وتوزيع المهمات بحسب الحاجات المطلوبة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تم تجهيزها بالمستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة جرحى الحرب".

كما لفت إلى "ضرورة تلبية الخدمات الصحية للنازحين قسرا عن بلداتهم وقراهم من خلال مراكز الرعاية والعيادات النقالة"، مشددا على "التشبيك في هذا المجال بين خلية الازمة والوزارة".

هذا وتوقف أمام "اهمية الترصد الوبائي في التجمعات تحسبا لانتشار الأمراض المعدية بين النازحين".

وفي الختام، ذكر الأبيض بالخط الساخن المخصص لخدمة اللبنانيين النازحين قسرا 1787 والذي يمكنهم من خلاله الاستفسار عن آلية أي خدمة يحتاجون إليها.
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