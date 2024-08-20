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لبنان
الكهرباء داخل بلدية طرابلس قريبا ٢٤/٢٤ !
Lebanon 24
20-08-2024
|
12:16
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لوحظ ان اعمال قائمة على سقف بلدية طرابلس ليتبين ان السبب هو عائد لتركيب نظام ضخم للطاقة الشمسية لتغطية بلدية طرابلس، وبهذا ستصبح الكهرباء داخل المبنى المذكور ٢٤/٢٤ .
واشارت معلومات إلى ان نظام الطاقة الشمسية هو هبة مقدمة للبلدية .
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