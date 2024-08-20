مولوي التقى وفداً طرابلسياً وبحث في شؤون عكارية

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التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي ورئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وقائمقام زغرتا القائم بأعمال بلدية الميناء ايمان الرافعي ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد.خلال اللقاء، تم البحث في متابعة موضوع الاستحقاقات المالية لفوج الاطفاء، كما تأمين حقوق العمال والمستخدمين في اتحاد بلديات الفيحاء، إضافة إلى البحث في مسألة مستحقات الاتحاد والبلديات من عائدات الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخلوي.ووعد مولوي بـ"متابعة الموضوع مع وزارة المالية والجهات المعنية".ثم التقى مولوي النائب محمد سليمان وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة عكار.