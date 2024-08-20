هجوم مركّب بالصواريخ والمسيّرات يُشعل جبهة الجنوب.. هذه آخر التطورات الميدانية

أشارت مندوبة "لبنان24" إلى أن هجوما واسعا ومركبا بالمسيّرات والصواريخ استهدف الجولان المحتل.

وأكّدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي صفارات الإنذار في الشمال الإسرائيلي، وذلك عقب دخول مسيّرات اُطلقت من لبنان.

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وأشارت المعلومات إلى أن صفارات الإنذار انطلقت في "كدميت تسافي" و"كلع وكتسرين" و"شاعل" في الشمال.

بالتوازي، أُفيد عن اندلاع حريق في الجولان عقب تسلل عدد من المسيّرات.