Advertisement

لبنان

هجوم مركّب بالصواريخ والمسيّرات يُشعل جبهة الجنوب.. هذه آخر التطورات الميدانية

Lebanon 24
20-08-2024 | 12:48
A-
A+
Doc-P-1236737-638597808058370970.png
Doc-P-1236737-638597808058370970.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت مندوبة "لبنان24" إلى أن هجوما واسعا ومركبا بالمسيّرات والصواريخ استهدف الجولان المحتل.
 
وأكّدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي صفارات الإنذار في الشمال الإسرائيلي، وذلك عقب دخول مسيّرات اُطلقت من لبنان.
Advertisement
 
وأشارت المعلومات إلى أن صفارات الإنذار انطلقت في "كدميت تسافي" و"كلع وكتسرين" و"شاعل" في الشمال.
 
بالتوازي، أُفيد عن اندلاع حريق في الجولان عقب تسلل عدد من المسيّرات.
 
وفي وقت سابق ، أشارت مندوبة "لبنان24" إلى أن طائرات حربية إسرائيلية حلّقت على علو منخفض فوق الجنوب.
 
وحسب المعلومات قامت هذه الطائرات بإلقاء بالونات حرارية في محاولة منها لاعتراض الطائرات المسيرة التابعة لـ"حزب الله" التي اخترقت أجواء الاراضي المحتلة.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2024-08-20
14:42 | 2024-08-20
14:36 | 2024-08-20
14:32 | 2024-08-20
14:32 | 2024-08-20
14:20 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24