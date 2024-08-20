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لبنان

ياسين من جبيل: رغم التحديات لا يمكننا إلا متابعة المشاريع البيئية ودعمها

Lebanon 24
20-08-2024 | 13:49
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رعى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع بلدية جبيل إعادة فتح مركز الفرز في مدينة جبيل في حفل حضره النائب زياد حواط ورئيس مركز" إدارة نفايات لبنان LWM  " بيار بعقليني وعدد من المواطنين.
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وتم إستلام سيارات صغيرة تعمل على الطاقة الكهربائية تجول في المدينة وتجمع النفايات قبل ان تُفرَز ويعاد تدويرها لتتحوّل إلى مواد أولية يُعاد إستعمالها من جديد.

وفي السياق، قال ياسين: "رغم التحديات وما نشهده في الجنوب من تصعيد ومواكبتنا لخطة الطوارئ، إلا أنه لا يمكننا إلا متابعة المشاريع البيئية الرائدة ودعمها وتشجيعها".
 
 
وشدد "على أهمية نشر التوعية والتزام المواطنين بالفرز بدءاً من المنزل من اجل تظهير صورة جميلة ومشعة عن بلدنا بعيداً عن رمي النفايات بشكل عشوائي".
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