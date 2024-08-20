بالكاتيوشا والقذائف.. "الحزب" يردّ على اغتيال الضهيرة

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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه عن استهدافه عند الساعة 19:40 من مساء اليوم، الثلاثاء، موقع راميا بقذائف المدفعية ‏الثقيلة، وأصابوه إصابة مباشرة.ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الضهيرة، أعلن "الحزب" في بيان آخر قصف ثكنة شوميرا وإنتشاراً لجنود العدو في محيطها بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا.