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لبنان

بالكاتيوشا والقذائف.. "الحزب" يردّ على اغتيال الضهيرة

Lebanon 24
20-08-2024 | 13:59
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه عن استهدافه عند الساعة 19:40 من مساء اليوم، الثلاثاء، موقع راميا بقذائف المدفعية ‏الثقيلة، وأصابوه إصابة مباشرة.

ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الضهيرة، أعلن "الحزب" في بيان آخر قصف ثكنة شوميرا وإنتشاراً لجنود العدو في محيطها بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا.
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