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لبنان

خلال نقل الجرحى.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف محيط سيارة إسعاف جنوبا

Lebanon 24
20-08-2024 | 14:32
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن إصابة ثلاثة مسعفين من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية، اثر غارة نفذتها طائرة مسيرة معادية واستهدفت محيط سيارة اسعاف كانوا يستقلونها لنقل جرحى من منطقة حامول في الناقورة.
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وحسب المعلومات، فقد وُصفت إصابتهم بالطفيفة.
 
من جهتها، أشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن الغارة الإسرائيلية على منطقة وادي حامول أدت إلى إصابة شخص بجروح.
ولفتت إلى أنّه عندما تقدم ثلاثة مسعفين من الدفاع المدني التابعين للهيئة الصحية الإسلامية لنجدته، عمد جيش الاحتلال إلى استهدافهم ما أدى إلى إصابة الثلاثة بجروح متوسطة والحاق الضرر الكبير بسيارة الاسعاف التي كانوا على متنها. وقد استدعت جروح الأربعة إدخالهم إلى المستشفى للعلاج. 
وشجبت وزارة الصحة بأقصى العبارات هذا الاستهداف المتكرر للعاملين الصحيين في جنوب لبنان، معتبرة أنّه يشكل خرقا شديد الخطورة للقوانين والأعراف الدولية المعمول بها في زمن الحروب، والتي تشدد على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم.
 
 
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