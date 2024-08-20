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لبنان

مواد غذائية منتهية الصلاحية في طرابلس.. بعضها يعود إلى عام 2016 (صور)

Lebanon 24
20-08-2024 | 14:49
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سطّرت دوريات دائرة الرقابة الصحية في بلدية طرابلس بحق تاجر كبير يدعى "م.ش" محضر ضبط، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وحسب المعلومات، فقد ضبط داخل مستودعاته كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
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يُذكر ان حملة المداهمات كانت قد انطلقت منذ الصباح الباكر تم خلالها تسطير محضر ضبط بحق التاجر "م.م"، الذي عثر لديه على كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، ويعود البعض منها لعام ٢٠١٦.

ويذكر ان صاحب المؤسسة المذكور يعيد تزوير التواريخ واعادة توزيع المنتجات لبيعها في الاسواق اللبنانية. 

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