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لبنان

هجوم جديد لـ"الحزب" بصواريخ الكاتيوشا.. ردًا على استهداف الناقورة

Lebanon 24
20-08-2024 | 14:58
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أعلن الحزب في بيان أنّه رداً على ‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الناقورة، ‏تم استهداف ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي ‏‏300)، بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏
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