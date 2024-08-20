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أعلن الحزب في بيان أنّه رداً على ‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الناقورة، ‏تم استهداف ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي ‏‏300)، بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏