Advertisement

لبنان

غارة الضهيرة.. حصيلة الشهداء ترتفع إلى 4

Lebanon 24
20-08-2024 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1236796-638597905841852802.jpg
Doc-P-1236796-638597905841852802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة الغارتين الإسرائيليتين المعاديتين على بلدة الضهيرة ارتفعت إلى 4 شهداء، إضافة إلى إصابة اثنين بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية على منزل في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
21/08/2024 02:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء في غارة للجيش الاسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
lebanon 24
21/08/2024 02:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله ينعى 3 شهداء.. هذه هويتهم
lebanon 24
21/08/2024 02:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا في بلدة عبسان شرق خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
21/08/2024 02:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الضهيرة

3

شهداء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:51 | 2024-08-20
17:32 | 2024-08-20
17:04 | 2024-08-20
16:55 | 2024-08-20
16:08 | 2024-08-20
16:00 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24