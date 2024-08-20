غارة الضهيرة.. حصيلة الشهداء ترتفع إلى 4

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة الغارتين الإسرائيليتين المعاديتين على بلدة الضهيرة ارتفعت إلى 4 شهداء، إضافة إلى إصابة اثنين بجروح.

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