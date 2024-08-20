"الحزب" يجبر طائرة إسرائيلية على التراجع.. إليكم هذا البيان

أعلن "حزب الله" في بيان أن حدة الدفاع الجوي تصدت اليوم، الثلاثاء، لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب بصاروخ أرض - جو مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة.

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