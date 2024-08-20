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لبنان

"الحزب" يجبر طائرة إسرائيلية على التراجع.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
20-08-2024 | 16:08
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أعلن "حزب الله" في بيان أن حدة الدفاع الجوي تصدت اليوم، الثلاثاء، لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب بصاروخ أرض - جو مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة.
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حزب الله

الدفاع الجوي

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