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لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب

Lebanon 24
20-08-2024 | 16:55
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّه اعتبارا من الحادية عشرة مساء اليوم، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا، حيث شن ثلاث غارات متتالية، مستهدفا بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.
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إسرائيل

عيتا الشعب

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