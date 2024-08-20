غارات إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّه اعتبارا من الحادية عشرة مساء اليوم، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا، حيث شن ثلاث غارات متتالية، مستهدفا بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

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