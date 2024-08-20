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لبنان

حريق داخل شقّة في شكّا (صورة)

Lebanon 24
20-08-2024 | 17:04
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الارضية من مبنى سكني في شكا.
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حريق

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