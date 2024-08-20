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لبنان
مصادر عن "حزب الله": حان وقت ردّنا
Lebanon 24
20-08-2024
|
22:45
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عشية جولة الفرصة الأخيرة من المفاوضات الحاسمة في القاهرة، شككت مصادر مقربة من «حزب الله» لـ «الأنباء الكويتية » في تحقيق «أي تقدم مع رفض حركة حماس الخطة القديمة الجديدة التي تتمسك فيها إسرائيل بشروطها». واعتبرت المصادر «ان هذه المحادثات ذاهبة إلى الحائط المسدود».
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وأضافت: «حان وقت ردنا (على اغتيال إسرائيل المسؤول العسكري الأرفع في الحزب فؤاد شكر)، وتأخير الرد كان هدفه إعطاء فرصة لمسعى الحل وتجنب الاتهام بعرقلة هذه المساعي، على الرغم من القناعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يسهل المفاوضات، وهو يعلن في كل مناسبة رفضه لأي حل يؤدي إلى وقف للنار في شكل شامل ودائم في قطاع غزة».
وتحدثت مصادر متابعة لـ «الأنباء» عن أن تأخير «حزب الله» للرد، «ليس فقط لإعطاء فرصة للمفاوضات، ذلك انه سبق ان أعلن اكثر من مرة انه لا يمكن ربط الرد على اغتيال القيادي شكر وعدد آخر من المسؤولين الميدانيين وقادة المحاور بمفاوضات غزة، وإنما عزا التأخير إلى أمرين: الأول اختيار الهدف بدقة بما يوازي حجم الاستهدافات التي أصابت الحزب نتيجة اغتيال عدد من قياداته وتجاوز كل الحدود باستهداف بيروت، ما يعني أن الرد سيتجاوز قواعد الاشتباك التي تحكم هذه المواجهات منذ انطلاقها على الحدود اللبنانية في الثامن من أكتوبر الماضي.
والثاني: «اختيار الوقت المناسب لتجنب الذهاب إلى حرب واسعة والدخول في مواجهات لا يمكن وضع سقف لها».
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