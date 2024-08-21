شهيدان وعشرات الجرحى في غارات اسرائيلية عنيفة على البقاع ليلا

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة بعدد من الصواريخ على بلدات النبي شيت، بوداي وسرعين، وخلّفت كرة لهب في سماء المنطقة، ودويّاً كبيراً في أرجائها، ما ادى الى سقوط شهيد واصابة عشرين آخرين بجروح من بينهم حالة حرجة لشخص بالغ يخضع حاليا لعملية دقيقة واصابات متوسطة لثمانية أطفال وامرأة حامل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة العامة.
ولاحقا، أفيد عن استشهاد المواطن مالك شكر متأثرا بالجروح التي اصيب بها، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأعلن الجيش الإسرائيلي ان طائراته قصفت خلال الليل عدداً من منشآت تخزين الأسلحة التابعة لحزب الله في منطقة البقاع.
يأتي هذا التصعيد الليليّ بعد 24 ساعة على سلسلة غارات عنيفة هزّت قرى البقاع ليل الاثنين واستهدفت إحداها مخزن أسلحة لـ"حزب الله"، وبعد عمليات مكثّفة شنّها "حزب الله" بالصواريخ والمسيّرات الانقضاضية على عددٍ من المواقع والثكنات الإسرائيلية.
وكانت "وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية قد تصدّت لطائرة حربية اسرائيلية انتهكت الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب بصاروخ أرض - جوّ ممّا أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة"، بحسب بيان رسمي لـ"حزب الله".