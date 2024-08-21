شهيدان وعشرات الجرحى في غارات اسرائيلية عنيفة على البقاع ليلا

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة بعدد من الصواريخ على بلدات النبي شيت، بوداي وسرعين، وخلّفت كرة لهب في سماء المنطقة، ودويّاً كبيراً في أرجائها، ما ادى الى سقوط شهيد واصابة عشرين آخرين بجروح من بينهم حالة حرجة لشخص بالغ يخضع حاليا لعملية دقيقة واصابات متوسطة لثمانية أطفال وامرأة حامل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة العامة.

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ولاحقا، أفيد عن استشهاد المواطن مالك شكر متأثرا بالجروح التي اصيب بها، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".