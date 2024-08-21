"الحزب" يستهدف جنوداً إسرائيليين في محيط ثكنة زرعيت

أعلنت "المقاومة الإسلامية" أن مجاهديها استهدفوا ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية بعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيطها.

Advertisement