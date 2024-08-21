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لبنان

"الحزب" يستهدف جنوداً إسرائيليين في محيط ثكنة زرعيت

Lebanon 24
21-08-2024 | 00:12
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أعلنت "المقاومة الإسلامية" أن مجاهديها استهدفوا ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية بعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي، وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيطها.
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