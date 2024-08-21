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لبنان

بعد قصف ليليّ أسفر عن شهداء وأضرار... هذا هو الوضع الميداني جنوباً

Lebanon 24
21-08-2024 | 01:37
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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات وهمية فوق قرى الجنوب على علو منخفض.
 
كما أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد عامل سوري بقصف صباح اليوم على منطقة سردة قرب الوزاني.
 
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وبحسب مندوبة "لبنان 24"، شنّت مسيرة إسرائيلية قرابة السابعة من صباح اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة في بلدة بيت ليف، وعُلم أن هناك إصابة تم نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة.

كما سجّل قصف مدفعي إسرائيلي من العيار الثقيل على مجرى نهر الليطاني، عند أطراف بلدة ديرميماس وفي وادي العصافير جنوبي بلدة الخيام.
 
وكان الطيران الإسرائيلي قد شن بعد منتصف الليل، غارات استهدفت محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والبنى التحتية.

كما أغار قرابة منتصف الليل، على وادي حامول قرب الناقورة، ما ادى الى وقوع إصابات وشهداء.

وفوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، اطلق العدو القنابل المضيئة وصولا الى مشارف مدينة صور.
 
 
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