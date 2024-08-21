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لبنان

لسالكي جسر الفيدار.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
21-08-2024 | 00:47
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أفادت غرفة التحكم المروري أن حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار عند المسلك الغربي.
 
وأشارت إلى أن فريقاً من وزارة الاشغال يعمل على معالجة تصدع الفواصل على الجسر.  
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