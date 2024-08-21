"مخازن أسلحة ومنظومة دفاع جوي".. شاهدوا لحظة استهداف إسرائيل للبقاع

نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو عبر حسابه على "اكس"، زعم فيه أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت "مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة لحزب الله في البقاع".

وزعم أدرعي أيضاً أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت "مجمعاً كانت منظومة الدفاع الجوي لحزب الله تستخدمه في منطقة البقاع".