"مخازن أسلحة ومنظومة دفاع جوي".. شاهدوا لحظة استهداف إسرائيل للبقاع

#عاجل 🟡 #جيش_الدفاع يستهدف مخازن للوسائل القتالية التابعة لحزب الله في عمق الأراضي اللبنانية؛ وقصف منصة الإطلاق التي تم أمس (الثلاثاء) رصد إطلاق عدة قذائف منها باتجاه منطقة يعارا
🟡 أغارت مقاتلات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة لمنظمة حزب… pic.twitter.com/v7AeZwSUaJ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 21, 2024
#عاجل 🟡 #جيش_الدفاع يستهدف مخازن للوسائل القتالية التابعة لحزب الله في عمق الأراضي اللبنانية؛ وقصف منصة الإطلاق التي تم أمس (الثلاثاء) رصد إطلاق عدة قذائف منها باتجاه منطقة يعارا
🟡 أغارت مقاتلات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة لمنظمة حزب… pic.twitter.com/v7AeZwSUaJ