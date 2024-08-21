مرجع أمني: أسرعوا في ازالة الركام

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طلب مرجع أمني من متعهد رفع ركام الحديد (الخرضة) الناتجة عن إنفجار مرفأ بيروت الإسراع في أعمال الرفع والنقل الى البواخر الراسية في حوض المرفأ التي تقوم بأعمال التعبئة منذ ايام .المصدر لفت الى أن لا مشكلة في إنهاء هذا الملف الذي يتم العمل فيه بشكلٍ قانوني بعد منافسة بيع هذه الكميات من الحديد ، إلا أن الإحتياط واجب، تحسباً لأي عمل أو إعتراض شعبي يؤدي الى عرقلة هذه العملية التي هي الأساس في إعادة اعمار مرفأ بيروت وتطويره، كما ختم المصدر .