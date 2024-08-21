في طرابس.. ابن الـ17 عاما يتعرض لعملية سلب بقوة السلاح

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تعرض الشاب "ج.ح" البالغ من العمر ١٧ عاماً منتصف الليلة الماضية لعملية سلب.وفي التفاصيل، فان مجهولان يستقلان دراجة نارية اقدما على اعتراض طريقة في منطقة الضم والفرز طرابلس وهدداه بقوة السلاح سلباه دراجته النارية بالاضافة الى هاتفه الخليوي ولاذا بالفرار الى جهه مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".