دولارات مزوّرة في السوق اللبناني.. هكذا تتجنبون الوقوع في فخها

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انتشرت أخبار في الفترة الأخيرة عن وجود دولارات مزورة في السوق اللبناني من فئة الـ 50 دولارا والـ 10 دولارات الا انه عددا من اللبنانيين اشتكى أيضا من انتشار ورقة الـ 100 دولار المزورة، فكيف يُمكن تجنب الوقوع ضحية هذه الدولارات المزورة والحد من انتشارها؟يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" انه تم مؤخرا رصد دولارات مزورة في كافة المناطق اللبنانية، مشيرا إلى انه "قبل شهرين انتشرت ورقة الـ 50 دولارا أما اليوم فيتم التداول بورقة الـ 100 دولار المزورة، وبالتالي هذه موجة جديدة".وأشار إلى ان "الأجهزة الأمنية بدأت تلاحق المزورين ولكن بعدما تمّ ترويج مجموعة كبيرة من هذه الأوراق ، بات من الصعب جدا معرفة كمية العملات المزورة الموجودة في السوق لأن اللبناني يعيش ضمن "اقتصاد الكاش" وهو يتعامل بالدولار على اعتبار انه أداة التداول ولا يسأل عن الليرة او أي عملة أخرى بل يهمه الدولار".ويُضيف: "لا يمكن للمواطن العادي التأكد من صحة هذه الأوراق النقدية كما انه في اقتصاد "الكاش" لا تخضع الدولارات للتدقيق سواء من القطاع المصرفي أو الصيارفة أو الشركات المالية".وعن كيفية تجنب فخ الدولارات المزورة في ظل عدم وجود مراكز لفحص العملة والتأكد منها، يُشير الخبير الاقتصادي إلى ان "هناك وسائل بدائية يستطيع اللبناني ان يقوم بها مثل التأكد من العلامات الفارقة الموجودة في العملة كالأحرف النافرة والأماكن الخشنة من خلال اختبار اللمس والشريط الذهبي او الفضي الموجود في أوراق الدولار ومن الصعب تزوير هذه العلامات على الرغم من تطور تقنيات الطباعة والتي أصبح تقليدها إلى حد ما بشكل متقن".ويُضيف: "إلى جانب الوسائل البدائية واليدوية هناك أقلام فحص العملة وهي وسيلة غير باهظة، حيث يحتوي القلم على مادة عند وضع نقطة منها على ورقة الدولار المُراد الكشف عنها، تظهر 3 ألوان الأصفر، البني أو الأزرق، ففي حال ظهر اللون الأصفر على الورقة فإن الورقة أصلية، أما في حال تحولها إلى اللون الأزرق أو البني فتكون مزورة".ولفت أيضا إلى "وجود ماكينات للتدقيق تكون موصولة على الهواتف او بتطبيقات وهي مُفيدة للشركات حيث تقوم بالتدقيق والرصد وتتبع المصدر".وفي الختام يُشدد المرجع الاقتصادي على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر في ظل الاقتصاد النقدي الذي نعيش فيه لأن هناك موجات من العملات المزورة سواء بالدولار أو بغير عملات.وفي سياق متصل، اشتكى بعض العاملين في شركات الصرافة والمال من شح في فئة الـ5 دولارات. وأكد هؤلاء أن بقية الفئات مثل ال10 وال20 وال50 وال100 دولار موجودة في السوق بكثافة.