Advertisement

لبنان

عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجولان.. سقوط اصابات واضرار كبيرة

Lebanon 24
21-08-2024 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1236959-638598274753472981.jpg
Doc-P-1236959-638598274753472981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دوت صفارات الانذار في عدد من مستطونات الجليل الاعلى عند الحدود الشمالية لاسرائيل وفي الجولان المحتل، عقب اطلاق اكثر من 60 صاروخاً من لبنان، بحسب ما افادت وسائل اعلام اسرائيلية، التي تحدثت عن وقوع عدد من الاصابات.
Advertisement
واظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في مستوطنة كتسرين نتيجة سقوط عدد من الصواريخ فيها، فيما تمكنت القبة الحديدية من اعتراض عدد آخر.
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-08-21
04:11 | 2024-08-21
04:24 | 2024-08-21
04:20 | 2024-08-21
04:06 | 2024-08-21
04:00 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24