عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجولان.. سقوط اصابات واضرار كبيرة

Advertisement

دوت صفارات الانذار في عدد من مستطونات الجليل الاعلى عند الحدود الشمالية لاسرائيل وفي الجولان المحتل، عقب اطلاق اكثر من 60 صاروخاً من لبنان، بحسب ما افادت وسائل اعلام اسرائيلية، التي تحدثت عن وقوع عدد من الاصابات.واظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في مستوطنة كتسرين نتيجة سقوط عدد من الصواريخ فيها، فيما تمكنت القبة الحديدية من اعتراض عدد آخر.