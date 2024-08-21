اعتباراً من هذا التاريخ.. ربطة الخبز بـ70 ألف ليرة

قال نقيب أصحاب الأفران أنطوان سيف إن "سعر ربطة الخبز الأبيض سيرتفع 15 الفا منتصف أيلول ليصبح 70 ألفا".

وفي حديث لـ"صوت لبنان"، اعتبر سيف أن هذا الإجراء سببه "رفع الدعم وزيادة أجور العمال".