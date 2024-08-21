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لبنان

اعتباراً من هذا التاريخ.. ربطة الخبز بـ70 ألف ليرة

Lebanon 24
21-08-2024 | 01:56
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قال نقيب أصحاب الأفران أنطوان سيف إن "سعر ربطة الخبز الأبيض سيرتفع 15 الفا منتصف أيلول ليصبح 70 ألفا".
 
وفي حديث لـ"صوت لبنان"، اعتبر سيف أن هذا الإجراء سببه "رفع الدعم وزيادة أجور العمال". 
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