غداً في هذا الموعد... هذا ما سيقوم به الجيش في محيط مرفأ القلمون

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان أن "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 22 /8 /2024 من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00 بإجراء تمارين تدريبية في محيط مرفأ القلمون - الشمال".



وأضاف البيان أنه "تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة".

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