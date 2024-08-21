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أعلنت المديرية العامة للنفط وزارة الطاقة والمياه، عن قرار رقم 219، والذي يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع مادة الديزل أويل إعادة التصدير كما يلي:– ديزل أويل إعادة التصدير: 822.69 دولار أميركي/كيلوليتر– أجرة النقل: 1.570.000 ل.ل./كيلوليتركما أوضحت أنّ في المادة الثانية تلغى كل القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو غير المتفقة مع مضمونه، كما أشارت في المادة الثالثة إلى أنّه يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارًا من 21/8/2024.ويأتي القرار بحسب الوزارة، بناء على “المرسوم رقم 83776 تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الأول 1973 – تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط، بناء على إحالة وزير الطاقة والمياه رقم 1211 تاریخ 20-8-2021”.