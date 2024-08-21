عبدالله: للتمديد سنتين لمن يرغب في الأجهزة كافة

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كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "مشاريع مراسيم وقرارات يتم تداولها للتمديد لضباط اختصاص تحتاجهم اداراتهم، وهذا ضروري في ظل صعوبة التوظيف لأسباب سياسية".وأضاف: "يبقى الحل الامثل إعطاء فرصة تمديد لفترة سنتين ولمرة واحدة لمن يرغب في كل الرتب دون استثناء وفي كل الأجهزة، وفق ما ورد في اقتراحنا".