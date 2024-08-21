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لبنان

شهيد جديد لحزب الله.. هذه هويته

Lebanon 24
21-08-2024 | 03:58
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نعى الاعلام الحربي في حزب الله الشهيد حسين محمد مصطفى "ضياء" مواليد عام 1975 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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الله..

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