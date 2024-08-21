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لبنان

حادث مروع في عكار.. اصطدام فان لنقل الركاب بآلية لبلدية المحمرة (صور)

Lebanon 24
21-08-2024 | 04:00
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وقع حادث سير مروع على اوتوستراد المحمرة بإتجاه عكار بعد اصطدام فان لنقل الركاب بآلية عائدة لبلدية المحمرة اثناء قيامها بأعمال تنظيف الاوتستراد ما ادى الى سقوط جريح وهو سائق الفان ويدعى "م.م" من سكان بلدة مشتى حسن - وادي خالد واصابته اصابه بليغة.، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعملت لاحقاً فرق الاسعاف على اسعاف الجريح ونقله الى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج ووصفت حالته بالحرجة.
 
 
 
 
فيما شهدت المحلة زحمة سير خانقة نتيجة الحادث المروع.

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