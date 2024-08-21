طقس صيفي اعتيادي يسيطر على لبنان.. هذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة

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اشار الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن الى ان الطقس الصيفي الاعتيادي سيستمر فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى نهاية شهر آب، ويُعتبر صيف 2024 اعتيادياً من حيث درجات الحرارة اذ لم تتخطى الأربعين درجة خلال شهري تموز وآب بل بلغت الحرارة ذروتها 38 درجة في البقاع الشرقي، لكنّ الرطوبة المرتفعة لعبت دوراً اساسياً بزيادة الشعور بالحر وذلك، بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحر المتوسط الى 30-31 درجة.طقس يوم الاربعاء مشمس يتحوّل الى غائم مع تشكل الضباب على الجبال الغربية.من المنتظر ان ترتفع درجات الحرارة بين الخميس ظهراً و الجمعة بحيث ستلامس درجات الحرارة 38 في البقاع الشرقي و 32 ساحلا.الحرارة على الساحل ليوم الأربعاء: 31 نهاراً و 26 ليلاًفي البقاع: 34-35 نهاراً و 23 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و 21 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 22 نهاراً و 14 ليلاًالرياح: جنوبية غربية معتدلة ورطبة، سرعتها 05 الى 15 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1006hpaالرطوبة: 75% ساحلا قبل الظهر، و 85% مساءحالة البحر : متوسط ارتفاع الموجحرارة المياه 30 درجة.