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لبنان

طقس صيفي اعتيادي يسيطر على لبنان.. هذا ما ينتظرنا في الايام المقبلة

Lebanon 24
21-08-2024 | 03:59
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اشار  الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن  الى ان الطقس الصيفي الاعتيادي سيستمر فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى نهاية شهر آب، ويُعتبر صيف 2024 اعتيادياً من حيث درجات الحرارة اذ لم تتخطى الأربعين درجة خلال شهري تموز وآب بل بلغت الحرارة ذروتها 38 درجة في البقاع الشرقي، لكنّ الرطوبة المرتفعة لعبت دوراً اساسياً بزيادة الشعور بالحر وذلك، بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحر المتوسط الى 30-31 درجة.
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طقس يوم الاربعاء مشمس يتحوّل الى غائم مع تشكل الضباب  على الجبال الغربية.
من المنتظر ان ترتفع درجات الحرارة بين الخميس ظهراً و الجمعة بحيث ستلامس درجات الحرارة 38 في البقاع الشرقي و 32 ساحلا.


الحرارة على الساحل ليوم الأربعاء: 31 نهاراً و 26 ليلاً
في البقاع: 34-35  نهاراً و 23 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و  21 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 22 نهاراً و  14 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية معتدلة ورطبة، سرعتها 05 الى 15 كم في الساعة، 
الضغط الجوّي: 1006hpa
الرطوبة: 75% ساحلا قبل الظهر، و 85% مساء
حالة البحر : متوسط ارتفاع الموج
حرارة المياه 30 درجة.
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