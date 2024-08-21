هاشم وعطية والعبدالله زاروا سفير الجزائر شاكرين

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زار رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - الجزائرية النائب الدكتور قاسم هاشم ورئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية النائب سجيع عطية ورئيس "تجمع رجال الاعمال اللبنانية - الجزائرية" علي العبدالله سفير الجزائر رشيد بلباقي، وشكروا "لجمهورية الجزائر الشقيقة مبادرة ألرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وحكومته ومجلسه الوطني والشعب الجزائري على مكرمتهم لتزويد لبنان بالمواد النفطية لانقاض لبنان من ازمة الكهرباء".واكد المجتمعون ان "ما ستقدمه الجزائر هو استكمال للمحطات التاريخية حيث كانت الجزائر منحازة لقضايا لبنان والامة العربية في كل المحافل وعلى كل المستويات"، واعتبروا ان "مثل هذه الخطوة تعزز العلاقات الاخوية لتكون نموذجا للعلاقات العربية العربية ابان الازمات التي تمر فيها الأمة".