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لبنان

بالفيديو: استهداف سيارة في صيدا.. وهذه آخر المعلومات

Lebanon 24
21-08-2024 | 04:11
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في منطقة الفيلات - صيدا، وتحديداً قرب مسجد الإمام علي.
 
وذكرت المعلومات الأولية أن الغارة أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين بجروح، كما أدت أيضاً إلى تضرر سيارة أخرى كانت مركونة على جانب الطريق. 
 
المصادر قالت أيضاً إنّ السيارة المستهدفة هي رباعية الدفع، مشيرة إلى أن الاستهداف حصل عقب اجتماع لعدد من قادة حركة "حماس" في منطقة المية ومية القريبة من مخيم عين الحلوة. 
 
بيانٌ من الصحة
 
إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة بياناً قالت فيه إن الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت سيارة في مدينة صيدا أدت إلى استشهاد شخص وذلك في حصيلة أولية.
 
 
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