لقاءات ميقاتي في السرايا

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا اليوم ضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاعلام زياد مكاري ثم وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي.