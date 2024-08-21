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لبنان

الطقس الصيفي المعتاد مستمر.. إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
21-08-2024 | 04:24
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في المناطق الداخلية والجبلية.
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وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال بينما تتخطاها في الداخل .
 ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اب  في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين  18 و  35 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
الخميس:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في المناطق الداخلية والجبلية.
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تستقر على الجبل وفي الداخل .
السبت:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال.
 
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