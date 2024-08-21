المكاري كرّم أحمد الزين وعصام الشنّاوي

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كرم وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد "تلفزيون لبنان" وقدم لهم دروعا تذكارية للمناسبة.التكريم الاول كان للممثل أحمد الزين الذي ابدى فخره بخطوة وزير الاعلام، معتبرا ان "تلفزيون لبنان يمثل الفن اللبناني، ولاسيما انه حررني من ساحة البرج ومن عذابي، حيث كانت اولى اعمالي فيه ضمن فرقة ابو عبد البيروتي للممثل الراحل احمد خليفة، الى جانب شرنو برنو للراحل الياس رزق"، الذي وصفه بأنه معلمه، "وعبدو نمر الذي لعب شخصية شرنو".وعن الخطوة التي يقوم بها وزير الاعلام لجهة تكريم نجوم لبنان قال:" انا عندي رأي بكل سياسيي لبنان، بدءًا من رئاسة الجمهورية التي تمر اليوم في فترة اجازة الى تأليف الحكومة، نادرا ما يكون لدينا وزير مختلف بسبب تربيته وعطائه كالوزير زياد المكاري الذي كرمني، وانا اتابع كيف انه يتعاطى مع الزمن الجميل وكذلك في القضايا الانسانية".كذلك كرم الوزير المكاري الممثل عصام الشناوي الذي قال بعد استلامه درعه التكريمية:" انه تكريم اخوي وانا اراه كبيرا، وهو ارجعني اكثر من نصف قرن الى الوراء حين كنا نشدد بعد لقائنا المسؤولين بأن الفنان اللبناني وطن وسفير لبلده، وخصوصا ان لبنان بلد سياحة واصطياف، ويجب ان تكون هناك لفتة كريمة للفنان، تقنيا، ماديا وتكريميا".واكد انه "ليس بالفن وحده يحيا الفنان، بل انه يحتاج للدعم على كل الاصعدة ليكمل رسالته على اكمل وجه".