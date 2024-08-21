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لبنان

بعد اغتيال شقيقه في صيدا.. ماذا أعلن اللواء منير المقدح؟

Lebanon 24
21-08-2024 | 04:58
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أعلنَ قائد كتائب "شهداء الأقصى" في فلسطين اللواء منير المقدح، استشهاد شقيقه خليل المقدح إبان غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة الفيلات بمدينة صيدا، اليوم الأربعاء.
وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، قال المقدح "دماء شقيقه ليست أغلى من دماء الإخوة اللبنانيين"، معلناً أن الرد على اغتيال المقدح "سيكون في الداخل الإسرائيلي".
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وأوضح المقدح أنَّ شقيقه كان من أبرز قادة "كتائب شهداء الأقصى" كما أنه عميد في حركة "فتح"، مشيراً إلى أن الراحل كان مسؤولاً عن إمداد المقاومة في الداخل الفلسطيني، وقال: "هذا الاستهداف سيزيدنا عزيمة وإصراراً والشهيد ربّى أجيالاً سواء في الداخل الفلسطيني أو الخارج وذلك من أجل دعم أهلنا في فلسطين وغزة والضفة الغربيّة". 
 
 
 
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