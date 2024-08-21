بخاري زار العلامة الأمين.. وهذا ما تم بحثه

زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، عضو مجلس حكماء المسلمين العلامة السيد علي الأمين، في مقره في منطقة الحازمية.



وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر في شأنها.

Advertisement