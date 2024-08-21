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لبنان

هجوم جويّ بأسراب من المسيّرات... "حزب الله يردّ من جديد على "غارات البقاع"

Lebanon 24
21-08-2024 | 05:42
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداء ‏العدوّ الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، شنّ هجومًا جويًا بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة ‏تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد، مستهدفة مراكز القيادة وأماكن تموضع ‏ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة".‏
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