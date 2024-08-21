الحاج حسن: مكافحة التهريب هي شكل من أشكال الصمود والمقاومة

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زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن، مصلحة زراعة بعلبك الهرمل بحضور رئيس المصلحة الدكتور عباس الديراني و رؤساء الدوائر في المصلحة و جميع العاملين من أطباء بيطريين و مهندسين زراعيين ومزارعين فنيين من جميع المديريات.ونوه الحاج حسن بـ"الجهود الجبارة التي يقوم بها جميع العاملين في المصلحة في إدارة العمل"، و تقدم من الجميع بالشكر الكبير "على النتائج المميزة التي تحققها حملة مكافحة تهريب الحليب و مشتقاته بالشراكة مع الجيش اللبناني".وأكد أن "الحملة التي شهدتها مصلحة بعلبك الهرمل سيكون لها مثيلاتها في باقي المحافظات، بالتنسيق التام مع القوى الأمنية وتحديداً الجيش اللبناني مشكوراً على كل جهد يقوم به".وأشار وزير الزراعة إلى أن "مكافحة التهريب هي شكل من أشكال الصمود والمقاومة لأن الأمن الغذاىي و سلامة غذاء المواطن هي عناوين اساسية و استراتيجية نحن بأمس الحاجة إليها من أجل تثبيت المواطنين بأرضهم، مما يثبّت عامل الثقة للمزارع في عمله ويعزز إنتاجه و تضحياته الوطنية".