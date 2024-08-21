رسمياً.. كتائب "شهداء الأقصى" تنعى شهيد "غارة صيدا" خليل المقدح

نعت كتائب "شهداء الأقصى" - الجناح العسكري لحركة "فتح"، القيادي الفلسطيني خليل المقدح الذي قضى، اليوم الأربعاء، بغارة جوية إسرائيليّة استهدفت سيارته في منطقة الفيلات - صيدا.

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وذكر البيان أن المقدح استُشهد أثناء قيامه بواجبه النضالي ضمن معركة طوفان الأقصى، مشيراً إلى أن القيادي الراحل لعب دوراً مركزياً في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى؛ وأضاف: "كذلك، كان للمقدح دورٌ كبيرٌ في دعم خلايا المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة في الضفة الغربية".