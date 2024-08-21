مصدر عسكري إسرائيلي يتكلم عن حرب الجنوب: حدودنا مع لبنان ستتغير!

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أشار مصدر عسكري إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" أن "إسرائيل مستهدة للهجوم والدفاع في لبنان لكن نعرف أنه لا يمكن الانتصار بالدفاع فقط".وأشار المصدر إلى أن سلاح المسيرات لـ"حزب الل"ه هو تحد جديد وخطير على إسرائيل.أضاف: "نوجه ضربات مهمة للبنى التحتية لـ"حزب الله" وهذا يؤثر عليه".وزعم المصدر أن حدود إسرائيل مع لبنان ستتغير ولن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مشيرا إلى أن إعادة السكان إلى المناطق الشمالية هو تحد عسكري وسياسي.