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لبنان

أبي رميا يشكر الوزير حمية.. وهذا ما قاله

Lebanon 24
21-08-2024 | 05:54
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 كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس":" كما كنّا قد وعدنا، خبر سار عند زيارة وزير الأشغال علي حمية إلى جبيل هذا الصباح لإطلاق مشروع صيانة وتأهيل أوتوستراد نهر إبراهيم - المدفون، في حضور زملائي نواب جبيل والفاعليات البلدية والإدارية، شكرت الوزير وفريق عمله على بدء تنفيذ هذا المشروع الذي يؤمّن السلامة العامة للمواطنين على هذا الأوتوستراد الحيوي. ثم طالبت الوزارة ببدء الأعمال المنتظرة على الطرق في وسط وجرود قضاء جبيل حيث تمّ تحضير كل الملفات على امل ان يُسرع ديوان المحاسبة في بتّها.شكرا على الجهود وسنتابع مع الوزارة الملفات التابعة لها من مرفأ جبيل الفينيقي الى مراكز جرف الثلوج".
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