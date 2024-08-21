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لبنان

الأبيض: سنقوم بواجباتنا من تغطية مادية للخدمات الى الأدوية والأمور الصّحية الأخرى

Lebanon 24
21-08-2024 | 06:01
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 جال وزير الصحة العامة فراس الأبيض في عدد من المراكز الصحية في زغرتا، للاطلاع على جهوزية القطاع الصحي وتحديد الخطوات المطلوبة لرفعها في حال توسّع العدوان الاسرائيلي على لبنان وازدياد عدد النازحين إلى الشمال. 
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بعد الجولة أوضح الوزير الأبيض ان "هدف هذه الزيارة يعود الى كونها جزءًا من الاستعدادت التي تقوم بها الوزارة في حال توسّع الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانيّة". وقال: "جميعنا يعلم موقف الحكومة الواضح و اعتراضها على نشوء أيّ حرب و هي دعت منذ اليوم الأول من التّوتر الميدانيّ الى وقف اطلاق النار، و لكن من واجبنا أن نكون مستعدين في ما يخصّ الجرحى أو النّازحين في المحافظة، لذلك و استكمالاً للجولات التي قمنا بها سابقا في مناطق الجبل و الشوف، نحن اليوم نجول في منطقة الشمال".

وشدد الأبيض على "المستوى الممتاز المقدّم من قبل مؤسسات الرعاية الصحية و الجودة العالية للخدمات و فريق العمل"، مضيفا: "الخطوات التي سنتّبعها في حال ازدادت أعداد النّازحين وبخاصّة أن الوزارة ستقوم بواجباتها من تغطية مادية للخدمات الى الأدوية و الأمور الصّحية الأخرى. تتمنى ألا تحتاج البلاد الى كل هذه التحضيرات و يخرج لبنان من هذه الأزمة بسلام، و لكن تبقى هذه الخطط استراتجية أساسيّة على وزارة الصّحة أن تقوم بها لضمان حماية النظام الصحيّ والمستشفيات".

و قال:" نحن نعلم انه في العام 2006 حصل نزوح إلى هذه المنطقة، و قد قامت بواجباتها على أكمل وجه. متمنيًا ألا يحصل اي شيء وألا نحتاج إلى كلّ هذه الاستعدادت و الخطط الّا أنّها أمر مهمّ لا مهرب منه في نظر الوزارة". 

ورداً على سؤال يتعلّق بما ستقدّمه الوزارة للمراكز الصحيّة و المؤسّسات في المحافظة، قال الأبيض :" إن الحكومة ستتوجّه الى تغطية تكاليف النّازحين من ضمنها الخدمات الطّبية، كذلك قدّمت الوزارة آليات لتسهيل تأمين الأدوية و غيرها من الأمور التي قد يحتاجونها. ونكرر موقف الحكومة التي لا تريد الحرب ونأمل ألا تحصل ".
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