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لبنان

بيرم استقبل اتحاد نقابات المصارف ونقابة اطباء الشمال

Lebanon 24
21-08-2024 | 06:59
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استقبل وزير العمل مصطفى بيرم صباح اليوم وفدا من اتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسه جورج حاج الذي أوضح بعد اللقاء أنه "جرت مناقشه ثلاثه مواضيع وهي مفاوضات عقد العمل الجماعي ومطالبة معالي الوزير بالموافقة على وساطه يقترحها الاتحاد في حال عدم التوصل الى اتفاق خلال شهر ايلول مع مجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان، بالاضافة إلى تصحيح مرسوم الحد الادنى للأجور والمطالبة بأن تشمل الزياده كل الأجراء دون استثناء، والمطالبة ايضا بالاسراع باعطاء زيادة لكل من لا يستفيد من هذا المرسوم، كما والإطلاع على التفاصيل المتعلقة بالقوانين المقترحة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة وقد اصر الاتحاد على انهاء موضوع اصدار هذا القانون".
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ثم استقبل الوزير بيرم وفداً من نقابة أطباء لبنان – طرابلس برئاسة النقيب محمد صافي وجرى البحث في أوضاع الضمان الاجتماعي ، لجهة العلاقة بين النقابة والصندوق.

واستقبل وزير العمل وفدا من حزب "الوفاء" برئاسة أحمد علوان. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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